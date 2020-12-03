Німеччина залишається одним із найбільших та давніх партнерів України – Стефанішина

Українсько-німецькі перемовини засвідчили повне взаєморозуміння з більшості питань, адже Німеччина залишається одним із найнадійніших партнерів України.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, під час цих перемовин обговорювалися інтеграція України в ЄС, забезпечення верховенства права, покращення бізнес-клімату, реформа децентралізації та інше.

Стефанішина подякувала партнерам за позитивну оцінку реформ та надану підтримку і наголосила, що Німеччина залишається одним із найбільших та давніх партнерів України.

«Ці перемовини є свідченням успішності нашої співпраці. З більшості питань маємо повне взаєморозуміння. Попри пандемію, рівень підтримки з боку Німеччини (експертної, політичної та фінансової) залишається на високому рівні. Свідченням тісної співпраці є й наші торгові відносини. За результатами 2019 року, Німеччина посіла 1 місце серед торговельних партнерів України з-поміж країн Європи. Україна налаштована і далі використовувати можливості, які відкриває трансформація нашої економіки та подальша інтеграція до ЄС», - уточнила вона.

Стефанішина зазначила, що у нинішніх умовах спільні зусилля та поглиблення співпраці між нашою країною та Німеччиною є ще більш критичними.

Уточнюється, що наразі в нашій державі за підтримки Уряду ФРН реалізуються 24 проєкти технічної допомоги, і загалом з 2014 року загальний обсяг ресурсів технічної та фінансової допомоги, наданої урядом ФРН, становить 568 млн євро.

«Уряд працює над тим, щоб створити рівні та чесні правила гри для всіх, над дерегуляцією та зняттям різних бар'єрів для економічної діяльності як всередині країни, так і з ЄС. Економічний розвиток та підвищення інвестиційної привабливості є необхідною умовою розвитку України», – уточнила Стефанішина.

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Зазначається, що серед пріоритетних сфер співпраці - децентралізація, енергоефективність, стале економічне зростання, держуправління, допомога постраждалим від бойових дій, протидія COVID-19.

Зі свого боку німецька сторона привітала рішучі кроки нашої країни у сфері боротьби з корупцією, відзначивши початок роботи ВАКС, впровадження низки цифрових рішень, реформу митної служби, але водночас було висловлено і стурбованість рішенням КСУ щодо електронного декларування та наголошено на необхідності системних рішень.

«Переконана, теперішня криза є можливістю для України стати більш сильною, це унікальний шанс перезавантажити судову систему. Уряд, Парламент та Президент нині вживають заходів для усунення ризику скасування інших ключових реформ – земельної, банківської. А також українське керівництво робить усе необхідне для збереження сильних та дієвих антикорупційних інституцій», – сказала віцепрем'єр-міністр.

Як повідомлялося, Стефанішина заявляла, що Україна очікує побачити у новій Стратегії НАТО-2030, яка наразі формується, перспективу отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.