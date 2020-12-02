Житло для переселенців: Рада ратифікувала угоду з Німеччиною

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про фінансове співробітництво з Німеччиною щодо будівництва житла для переселенців.

Як передає кореспондент Укрінформу, його підтримали 311 народних депутатів.

Як ідеться у пояснювальній записці, метою Закону "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) (проєкт "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб")" №0070 є забезпечення виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) (проєкт «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб»).

3 червня 2020 р. Кабінет Міністрів України, в особі віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, та Уряд Федеративної Республіки Німеччина, в особі Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анки Фельдгузен підписали зазначену Угоду.

Відповідно до статті 3 Угоди, операції з грантами, що оплачуються у зв’язку з проєктом «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», включно з придбанням і ввезенням товарів, робіт і послуг, за рахунок Німецького державного банку розвитку (KfW), звільняються від податків і зборів, що справляються в Україні. Це стосується всіх процедур виплат, здійснюваних KfW.

Угода не зможе набути чинності без її ратифікації.