Берлін виділяє €20 мільйонів на допомогу сирійським переселенцям

Німеччина дає для Транскордонного гуманітарного фонду ООН для Сирії додатково 20 мільйонів євро.

Про це оголосив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щоб настання зими не стало смертним вироком, ми надаємо ще 20 мільйонів євро зимової допомоги для Фонду», - сказав Маас.

Ця допомога може потрапити до людей на північному заході Сирії виключно через кордон з Туреччиною.

Гуманітарна ситуація в цьому регіоні є катастрофічною, зазначив Маас: близько 2,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб залежать там від гуманітарної допомоги. Прихід зими з низькими температурами та пандемія ще більше погіршують ситуацію. Тому залишається важливим, щоб міжнародна спільнота продовжувала допомагати, переконані в Берліні.

Залишається зрозумілим одне: гуманітарна допомога рятує життя людей, які потребують допомоги, але не може остаточно політично вирішити конфлікт у Сирії, зауважив міністр. Тому Німеччина продовжує підтримувати зусилля спеціального посланника ООН Педерсена щодо пошуку політичного процесу для врегулювання конфлікту.

Німеччина є найбільшим донором Транскордонного гуманітарного фонду ООН для Сирії. ФРН підтримала його загальною сумою 40 мільйонів євро у 2020 році, у 2019 було передано 26,7 мільйона євро, на наступний планується 20 млн. Допомога розподіляється серед нужденного населення на північному заході Сирії, зокрема через сирійські та міжнародні NGO, організації допомоги ООН. Заходи включають закупівлю засобів на утеплення житла, розподіл матраців, ковдр, теплого одягу, печей та палива, забезпечення питною водою та поліпшення гігієнічних умов життя людей тощо.

В цілому Міністерство закордонних справ Німеччини надало на заходи гуманітарної допомоги в Сирії минулого року 302 мільйони євро, з яких 156 мільйонів євро - в рамках Всесвітньої продовольчої програми та 58 мільйонів євро - на гуманітарну допомогу неурядових організацій на півночі Сирії, включаючи Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації.