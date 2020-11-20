ОБСЄ відіграє центральну роль у контролі над озброєннями в Європі – Маас

Організація з безпеки та співробітництва в Європі виступає за всебічну безпеку, як жодна інша структура, та відіграє центральну роль у контролі над озброєннями в Європі.

На важливості діяльності ОБСЄ наголосив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час виступу в Бундестазі, передає кореспондент Укрінформу.

Маас згадав анексію Криму Росією, «про яку не забули», яка явно порушила мирний порядок, визначений Заключним актом Гельсінкі (підписаним 45 років тому) та Паризькою хартією (укладеною 30 років тому); конфлікт між Вірменією та Азербайджаном; Білорусь, де «пан Лукашенко повинен остаточно усвідомити: без вільних і чесних виборів, без справедливості та поваги до власного народу немає стабільності».

Особливо в періоди кризи, варто згадати меседжі Заключного акту Гельсінкі і Паризької хартії про те, що, окрім обороноздатності та сили, європейська безпека завжди потребує готовності до діалогу та компромісів, заявив міністр. Для цього подвійного підходу потрібні такі організації, як Європейський Союз, НАТО, а також сильна ОБСЄ.

«Зрештою, ОБСЄ забезпечує стабільність під час і в місцях криз. Наприклад, спеціальна місія спостерігачів в Україні допомагає забезпечити нинішнє припинення вогню – найдовше з усіх до цього часу», - сказав Маас. У нагірнокарабаському конфлікті, нагадав він, Мінська група ОБСЄ пропонує переговорну платформу для справді стійкого політичного рішення.

«Структурований діалог», започаткований Німеччиною у 2016 році, має на меті сприяти переговорам про мир та безпеку в Європі, особливо з Росією, зауважив глава німецького МЗС. Це вимагає прогресу в діалозі між США та Росією, зокрема щодо контролю ядерних озброєнь і, передусім, щодо нового Договору про СНО.

Федеральний уряд та багато партнерів у різних організаціях та на міжнародній арені готові працювати над цим зараз, оскільки вважають, що обрання нового американського президента також пропонує для цього «чудові можливості», зазначив дипломат.