Кулеба і Маас оговорили перспективу контактів глав МЗС «нормандської четвірки»

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови Кулеби і Мааса.

Зазначається, що керівники зовнішньополітичних відомств позитивно відзначили високу динаміку відносин між Україною та Німеччиною, зокрема взаємодію між лідерами країн, контакти між міністрами закордонних справ, візит голови українського парламенту до Німеччини, підготовку до політичних консультацій між міністерствами закордонних справ.

Кулеба поінформував співрозмовника щодо зусиль України з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

«Гайко Маас позитивно оцінив зусилля України у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі: дотримання, попри випадки порушень, режиму припинення вогню та відкриття нових КПВВ у Щасті та Золотому Луганської області. Сторони обговорили перспективу контактів міністрів закордонних справ у Нормандському форматі», - йдеться у повідомленні.

Керівник німецького зовнішньополітичного відомства позитивно оцінив українську ініціативу щодо заснування Кримської платформи та погодився з важливістю збереження теми тимчасово окупованого Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного, поінформували в МЗС.

Міністри також обговорили підготовку до саміту Східного партнерства наступного року. Кулеба наголосив на важливості подальшої поступової інтеграції України у внутрішній ринок Європейського Союзу.

Кулеба і Маас також обмінялися думками щодо ситуації у Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський на брифінгу 6 листопада на Луганщині заявив, що відеоконференція радників лідерів держав Нормандського формату відбудеться 13 листопада.