Німеччина наступного року дасть Афганістану €430 мільйонів євро допомоги

ФРН планує надати Афганістану в наступному 2021 році цивільну підтримку на суму до 430 мільйонів євро.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас на донорській конференції.

За його словами, ФРН хоче підтримувати цей рівень допомоги до 2024 року, «якщо дозволяють обставини».

«Ми готові скріпити відновлене партнерство до кінця трансформаційного десятиліття 2024 року. Це партнерство залежить від готовності Афганістану», - сказав дипломат.

Він пояснив, що це передбачає готовність цієї країни підтримувати демократію та верховенство права, запровадити належне управління та боротьбу з корупцією, поважати права людини, особливо права жінок та меншин, проявити політичну волю до досягнення прогресу в мирному процесі без спроб затягнути час.

Загалом Німеччина підтримує Афганістан останні 19 років.

Нагадаємо: донорська відео-конференцію 24 листопада з питань Афганістану в Женеві, в якій взяли участь представники понад 100 країн і організацій, пройшла під головуванням Фінляндії та Організації Об'єднаних Націй. Загалом Афганістану пообіцяли надати за чотири роки 12 млрд дол, по 3 млрд у рік.