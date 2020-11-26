Укрзалізниця виявила збитки на понад 8,5 мільйона: результати перевірки передали НАБУ

Укрзалізниця під час службової перевірки виявила економічні правопорушення в компанії на понад 8,5 млн грн і передала відповідні матеріали в Національне антикорупційне бюро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

«Працівники апарату директора економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» встановили факти економічних правопорушень, які завдали компанії понад 8,5 млн грн збитків. Про це стало відомо в результаті службової перевірки регіональної філії «Південно-Західна залізниця», філії «Енергозбут» та департаменту електрифікації та електропостачання Укрзалізниці», - йдеться у повідомленні.

Так, під час службової перевірки діяльності зазначених структурних підрозділів члени комісії встановили факти самовільного, безоблікового та незаконного підключення сторонніх споживачів до електромереж філії «Енергозбут», що спричинило збитки на загальну суму понад 8,5 млн грн.

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За такі правопорушення до дисциплінарної відповідальності притягнуто 18 працівників, ще двох осіб – до адміністративної. Крім того, трьом керівникам різних рівнів повідомлено про невідповідність займаним посадам.

«Матеріали службової перевірки Укрзалізниця передала до НАБУ. Окрім цього, днями працівники СБУ при спробі отримати хабар затримали працівника філії «Енергозбут», - зауважують в УЗ.

Як повідомлялося, Управління економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці виявило збитки на 203 млн грн за період з 2018 по 2020 рік.