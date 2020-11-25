На хабарі у 100 тисяч гривень впіймали посадовця філії Укрзалізниці

Посадовця регіональної філії «Південно-західна залізниця» впіймали на хабарі у 100 тис. грн.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"На одержанні 100 тис. гривень неправомірної вигоди викрито в.о. заступника начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південна-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець вимагав 100 тис. гривень від Голови правління садівницького товариства за проведення робіт по підключенню садівницького товариства до електромережі.

25 листопада 2020 року посадовця затримали «на гарячому» після отримання ним другої частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.