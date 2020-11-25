На хабарі у 100 тисяч гривень впіймали посадовця філії Укрзалізниці

На хабарі у 100 тисяч гривень впіймали посадовця філії Укрзалізниці

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Укрінформ
Посадовця регіональної філії «Південно-західна залізниця» впіймали на хабарі у 100 тис. грн.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"На одержанні 100 тис. гривень неправомірної вигоди викрито в.о. заступника начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південна-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець вимагав 100 тис. гривень від Голови правління садівницького товариства за проведення робіт по підключенню садівницького товариства до електромережі.

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25 листопада 2020 року посадовця затримали «на гарячому» після отримання ним другої частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

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