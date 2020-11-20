Тестування продажу авіаквитків SkyUp на сервісі SmartTicket розпочалося - Криклій

На сервісі єдиного е-квитка на транспорті SmartTicket розпочато тестування продажу авіаквитків компанії SkyUp Airlines.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Укрінформ із посиланням на сайт Мінінфраструктури .

«У вересні цього року ми стартували з дуже довгоочікуваною ініціативою для киян – запуском єдиного е-квитка на транспорті SmartTicket для залізниці та міського транспорту. Наш наступний крок – підключення авіа- та інших видів перевезень. Наразі на сервісі SmartTicket розпочато тестування продажу авіаквитків компанії SkyUp, а орієнтовно у грудні вже плануємо запустити його в повноцінну роботу», - сказав Криклій.

Експериментальним проєктом із впровадження єдиного е-квитка на транспорті займається Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки Міністерства інфраструктури за участю Укрзалізниці.

Продаж SmartTicket здійснюється на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.

Е-квиток зчитується за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера. Це значно заощаджує час на купівлю квитків і мінімізує черги, що особливо актуально в умовах пандемії.

У майбутньому планується, що пасажир зможе придбати SmartTicket одразу на 4 види транспорту, або, наприклад, на метро та поїзд або ж на поїзд та літак.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 29 липня схвалив проєкт постанови, який передбачає реалізацію експериментального проєкту із запровадження послуги з оформлення єдиного е-квитка на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.