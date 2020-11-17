Мінінфраструктури реалізує проєкт «Міський громадський транспорт ІІ»

Міністерство інфраструктури України спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) визначили 18 міст для участі у проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

В рамках проєкту передбачається оновлення парків громадського транспорту у таких українських містах: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса та Чернівці. Їх остаточний перелік буде сформовано після ратифікації відповідної фінансової угоди між Україною та ЄІБ.

«Завдяки нашому першому спільному проєкту з ЄІБ «Міський громадський транспорт України І» у різних містах по всій країні зараз оновлюються тролейбусні, трамвайні та автобусні парки, замінюється застарілий громадський транспорт на новий – більш зручний, екологічний та сучасний. Ми, у свою чергу, ініціювали продовження цього важливого для наших міст проєкту», - розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він зауважив, що проєкт «Міський громадський транспорт ІІ» включатиме лише підпроєкти з розвитку екологічного громадського транспорту: закупівлі трамваїв, тролейбусів, рухомого складу метрополітену та електробусів.

«Для Міністерства інфраструктури дуже важливим є перехід на екологічний транспорт. Це передбачено чинною Національною транспортною стратегією України до 2030 року і стратегією розвитку автомобільної промисловості, над якою ми зараз також активно працюємо. Використання електричного громадського транспорту не лише дозволить суттєво знизити рівень викидів у містах, а і максимально наблизить нас до європейських стандартів», - пояснив міністр.

За його словами, фінансову угоду з ЄІБ щодо впровадження проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» на суму 200 млн євро планується підписати вже у грудні. Орієнтовна загальна вартість проєкту перевищує 400 млн євро, на які планується придбати більше 280 тролейбусів, 65 електробусів із зарядними станціями і без, 24 трамваї та близько 10 трамвайних вагонів. Також у рамках проєкту передбачається будівництво та модернізація трамвайних і тролейбусних ліній, капремонт трамвайних вагонів та інші роботи.

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Як повідомлялося, в рамках проєкту «Міський громадський транспорт в Україні І» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року схвалено залучення позики від Європейського інвестиційного банку в обсязі 200 млн євро. До проєкту були долучені 11 міст України: Київ, Харків, Луцьк, Одеса, Львів, Запоріжжя, Суми, Івано-Франківськ, Миколаїв, Тернопіль, Чернігів.