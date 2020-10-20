У Києві запустили експериментальний автобусний маршрут

У Києві з 20 жовтня експериментальний автобусний маршрут № 102-А курсуватиме від просп. Свободи до станції метро «Академмістечко».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентина Осипова.

«Наразі відсутнє пряме транспортне сполучення житлового масиву Виноградар та станції метро «Академмістечко». Тому був випущений цей експериментальний маршрут. Він курсуватиме від просп. Свободи до станції метро «Академмістечко» з інтервалами в час пік – 12 хвилин та в міжпік – 15 хвилин. Якщо маршрут користуватиметься попитом серед пасажирів, його залишимо працювати у постійному режимі», – сказав Осипов.

Зазначається, що експеримент триватиме до 20 листопада.

Автобус № 102-А рухатиметься за схемою: просп. Свободи (від вул. Світлицького) – просп. Василя Порика – просп. Правди – вул. Газопровідна – вул. Стеценка – вул. Берковецька – просп. Академіка Палладіна – ст. м. «Академмістечко».