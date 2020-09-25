Смартфоном чи карткою: у столичних маршрутках тестують е-систему оплати проїзду

Розпочато тестування системи електронної оплати проїзду у маршрутних автобусах приватних перевізників столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

"На сьогодні банківською карткою, смартфоном чи карткою киянина можна розрахуватися на маршруті №250, який курсує від станції метро "Позняки" до вулиці Олени Пчілки. Вже перші дні роботи системи безконтактної оплати проїзду продемонстрували, що бажаючих оплатити проїзд саме безконтактно чимало", - йдеться у повідомленні.

Над реалізацією системи електронної (безконтактної) оплати проїзду працюють і всі інші перевізники, адже згідно з наказами Департаменту транспортної інфраструктури всі перевізники, незалежно від форми власності, які працюють у столиці на міських автобусних маршрутах загального користування, у тому числі в режимі маршрутного таксі, повинні до кінця року приєднатися до автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Зазначається, що головне завдання - оплата проїзду, як в комунальному громадському транспорті, так і в маршрутних автобусах приватних перевізників, повинна здійснюватися безготівково.

При цьому приватні перевізники мають змогу самостійно обрати обладнання для безготівкової оплати проїзду. Єдина умова - воно повинно відповідати технічним вимогам для приєднання до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Києва.

Вказана система оплати проїзду реалізована у комунальному транспорті (автобуси, тролейбуси і трамваї КП Київпастранс) ще протягом І півріччя 2019 року.

Як повідомлялося, послуга єдиного електронного квитка (SmartTicket) на 5 видів українського транспорту повноцінно запрацює восени.