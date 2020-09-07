В Україні запровадили цілодобовий ваговий контроль вантажівок

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні у понеділок схвалив розпорядження, що передбачає запровадження цілодобового вагового контролю транспортних засобів з метою запобігання руйнуванню дорожнього покриття.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії «Слуга народу») у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Уряд ухвалив проєкт розпорядження "Про заходи з недопущення руйнування автомобільних доріг". Йдеться про запровадження цілодобового вагового контролю транспортних засобів Укртрансбезпекою разом з Нацполіцією, СБУ, ДФС, Укравтодором та місцевими органами виконавчої влади», - написав Мокан.

За його словами, окрім спільних заходів габаритно-вагового контролю передбачено закупівлю відповідного обладнання та ремонт наявних спеціально облаштованих місць здійснення габаритно-вагового контролю.

Представник уряду у ВР також повідомив, що прийнято проєкт постанови "Про внесення зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році", мета якої - вдосконалення реалізації програми медичних гарантій у 2020 році та реалізації механізму здійснення доплат до зарплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19.

"Таким чином, буде врегульовувано механізм здійснення доплат лікарям на загальну суму 5,95 млрд. гривень", - уточнив Мокан.

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За його словами, КМУ також схвалив постанову "Про затвердження переліку спеціалізованих організацій які здійснюватимуть закупівлі товарів та послуг у 2020 році". Це було необхідно зробити для укладення МОЗ угод щодо закупівлі товарів (лікарських засобів, медичних виробів) та послуг, пов'язаних з їх закупівлею, пояснив Мокан.