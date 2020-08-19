Уряд дозволив здійснювати ваговий контроль одному інспектору Укртрансбезпеки

Кабінет Міністрів України дозволив здійснювати габаритно-ваговий контроль (ГВК) одній посадовій особі Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) із залученням представників інших відомств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Зазначається, що уряд дозволив здійснювати ГВК одному інспектору Уктрансбезпеки спільно з посадовими особами Національної поліції, Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) та балансоутримувачів пунктів ГВК. Відповідну постанову “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті” Кабмін ухвалив на засіданні 19 серпня.

У Мініфраструктури додають, що таке рішення сприятиме ефективному цілодобовому габаритно-вагового контролю на дорогах, аби врятувати їх від руйнування вантажівками.

Втім, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, нині в штаті Укртрансбезпеки менше 200 працівників, і цього для ефективного контролю недостатньо.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури України розпочало реформу Укртрансбезпеки. Ключовим завданням реформи є запуск системи автоматичного габаритно-вагового контролю (ГВК) на доро