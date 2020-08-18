Мінінфраструктури розпочинає реформу Укртрансбезпеки

Міністерство інфраструктури України розпочинає реформу Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки), ключовим завданням якої є запуск системи автоматичного габаритно-вагового контролю (ГВК) на дорогах України.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

Він зазначив, що система ГВК на дорогах України буде запущена із влаштуванням сучасних комплексів “Зважування у русі” (Weigh-in-Motion).

За словами Криклія, до кінця 2020 року по всій території України працюватимуть близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю , ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021 року.

“Майбутнє габаритно-вагового контролю саме за сучасними IT-рішеннями та WIM. Тому ми вже активно працюємо над запровадженням єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, е-протоколу, е-ТТН, а також над системою зберігання та управління інформацією, отриманих з нагрудних камер інспекторів, що дозволить контролювати процеси перевірок. Крім цього, дуже важливий запуск системи Weigh Control, яка забезпечуватиме автоматичний збір даних з WІM, портів та стаціонарних ГВК, фотофіксацію відмови та розподіл надходжень від штрафів", - зазначив міністр.

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Він також повідомив, що з початку липня був посилений контроль за дотриманням габаритно-вагових обмежень на дорогах, а лише за червень-липень 2020 року працівники Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією перевірили у 2 рази більше авто, ніж за аналогічний період минулого року. Також удвічі зросла сума нарахованих коштів за перевантаження, до близько 32 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року в Україні запрацював пілотний проєкт із застосуванням систем зважування вантажних автомобілів у русі за допомогою системи Weigh in Motion. Перших два майданчики з такою системою встановлені на трасі Київ-Чоп.