На всіх автошляхах України запустять автоматичні комплекси зважування транспорту

До кінця року на всіх автошляхах України працюватимуть 54 автоматичних комплекси габаритно-вагового контролю.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента.

Зазначається, що голова Національної поліції України Ігор Клименко констатував, що через нинішню спеку в шести областях України під вагою фур асфальтне покриття руйнується, тож для збереження доріг поліція обмежує пересування багатотонного й габаритного транспорту в цих регіонах у денний час.

Президент назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою та закликав терміново організувати роботу зі зважування такого транспорту.

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«За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, вже проведено тендер, і до кінця року на всіх автошляхах України працюватимуть 54 автоматичних комплекси габаритно-вагового контролю», - цитує міністра пресслужба Президента.

Очільник Мінінфраструктури також поінформував, що триває оновлення кадрів Державної служби України з безпеки на транспорті.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський на селекторній нараді 16 червня доручив СБУ та МВС почати кампанію з протидії порушенню габаритно-вагових норм на дорогах.