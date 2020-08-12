До кінця року на дорогах встановлять понад 200 камер автофіксації

До кінця 2020 року на державних дорогах Міністерство інфраструктури планує встановити понад 200 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю для "Економічної правди".

"Я приємно здивований, тому що ми очікували, що буде якась протидія, але люди виявилися морально готові до цієї системи. До кінця року ми плануємо встановити на державних дорогах України ще понад 200 камер", - сказав міністр.

Він додав, що наразі йде спад порушень в тих місцях, які за перші місяці лідирували за сумами штрафів.

"Якщо в середньому за місяць було порушень на 30 млн гривень, то в наступний місяць вже буде спад на 30% і так далі. Система себе виправдовує", - зазначив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 червня 2020 року відбувся офіційний запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху. Інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

Її звіряють з даними реєстрів МВС – перевіряють модель, марку автомобіля, номерні знаки, перебування в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.

Перші камери були встановлені у Києві та Київській області.