Шмигаль - про недобросовісних будівельників: Окремих рішень потребують 3 тисячі об'єктів

Як передає Укрінформ, про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час круглого столу, присвяченого Дню будівельника у Києві.

"На жаль, не всі учасники ринку мають на меті створення робочих місць, сплати податків, є такі, які працюють, такі "одноденки", щоб зірвати "куш", залишити після себе руїни в прямому і переносному сенсі цього слова, і просто втекти з грошима. Ось такі речі вони, на жаль, ще трохи будуть нас переслідувати. Є ще ряд об'єктів, за нашими оцінками це понад 3000 об'єктів, які потребуватимуть окремих рішень щодо прийняття їх в експлуатацію, тобто треба буде окремо розробляти процедуру, як ми будемо діяти", - сказав Шмигаль.

Водночас, він подякував будівельним компаніям, які працюють прозоро, забезпечують робочі місця, сплачують податки, а також завдяки цьому відбувається створення додаткових робочих місць у промисловості та виробництві, які забезпечують сферу будівництва.

Шмигаль наголосив, що в Україні вже практично шостий місяць відбувається реформування "одного з найбільш корумпованих органів - ДАБІ".

Круглий стіл провели за ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін постановами від 13 березня 2020 року № 218 та № 219 ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію України та створив три нові центральні органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України та Державну сервісну службу містобудування України.

Згідно з постановою №218, було ліквідовано ДАБІ та утворено центральний орган виконавчої влади – Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд). Основними завданнями новоствореної структури є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Іншою постановою – №219 утворено ще два центральних органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України. Державні органи здійснюватимуть державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду та технічного регулювання у сфері містобудування відповідно.