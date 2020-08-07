Реформувати ДАБІ виявилося не так легко - Шмигаль

Реформувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію виявилося не так просто, як хотілося, через великий спротив змінам.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання круглого столу з нагоди Дня будівельника.

«Здавалося, що це просто: знищив, створив нову, але виявилося... що дуже це непросто, і мало того, спротив виявився доволі сильним, від тих, хто управляв ось цим процесом, цією корупцією», - сказав Шмигаль.

Тому, додав глава уряду, реформа розтягнулася у часі, але зміни відбуваються і згортати їх влада не планує.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Відповідні постанови Кабміну набули чинності 15 березня.

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Зокрема, уряд утворив Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Також утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.