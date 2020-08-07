Реформувати ДАБІ виявилося не так легко - Шмигаль
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання круглого столу з нагоди Дня будівельника.
«Здавалося, що це просто: знищив, створив нову, але виявилося... що дуже це непросто, і мало того, спротив виявився доволі сильним, від тих, хто управляв ось цим процесом, цією корупцією», - сказав Шмигаль.
Тому, додав глава уряду, реформа розтягнулася у часі, але зміни відбуваються і згортати їх влада не планує.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 13 березня 2020 року ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ. Відповідні постанови Кабміну набули чинності 15 березня.
Зокрема, уряд утворив Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
Також утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.