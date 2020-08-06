Президент закликає Шмигаля розібратися зі стратегічно важливими підприємствами

Президент Володимир Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з листом, у якому закликав невідкладно вжити спільно з Апаратом РНБО і СБУ вичерпних заходів щодо захисту економічних інтересів держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомлляє пресслужба глави держави.

Зокрема, зазначається, що необхідно забезпечити проведення всеосяжної оцінки стану діяльності об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема виявлення та усунення факторів, що блокують їхню роботу.

Президент також наполягає на вжитті комплексних заходів з метою унеможливлення економічно необґрунтованого відчуження майна підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та суб’єктів господарювання з корпоративними правами держави.

Крім того, слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства "Мотор Січ".

Наголошується, що про відповідні результати Прем’єр-міністр має проінформувати Президента особисто.