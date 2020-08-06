На балансі Фонду держмайна 21 об'єкт великої приватизації і 300 – малої

Принципова відмінність приватизації, яку зараз проводять у державі, - це прозорість і доступність для всіх.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу «ДОМ» заявив заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко.

"Вперше, порівняно з 1990-ми - "нульовими", ми проводимо їх через аукціони Prozorro.Продажі. На цих аукціонах всі учасники анонімні. Зростання ціни здійснюється у три раунди. Доступ до цих аукціонів мають абсолютно всі - і українські, і зарубіжні інвестори. Процедура реєстрації досить проста, необхідно мати мінімум документів, дійсно все ясно і зрозуміло", - розповів Кошеленко.

За його словами, віртуальна кімната даних - це, по суті, такий інструмент для майбутнього інвестора для того, щоб отримати в ній всю інформацію і документацію - юридичну, фінансову.

"Тобто, щоб комплексно вивчити і бути готовим на аукціоні купувати актив, який ти знаєш, розумієш і відчуваєш. А не кота в мішку", - підкреслив заступник голови Фонду.

Він зазначив, що більшість майна, яке перебуває в державному управлінні, не тільки збиткове, воно ще й "занедбане". Багато науково-дослідних інститутів, які знаходяться в центрі міст, і які зараз йдуть на приватизацію, насправді вже не включають в себе ні інститутів, ні досліджень. Ці будівлі перетворилися на офісні, які здаються в оренду різним фірмочкам, найчастіше за якоюсь невисокою орендною ставкою, з якимись неофіційними відносинами.

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«Кому йдуть доходи - вони точно йдуть не всі державі, а іногді кудись ще. Тому логічніше звичайно ж вивести такий об'єкт на прозорий аукціон», - сказав заступник голови.

Також Кошеленко розповів, скільки зараз на балансі Фонду держмайна об'єктів для приватизації.

«Ми говоримо, що у нас є об'єкти на будь-який смак і гаманець. Наприклад, 21 об'єкт - це велика приватизація, 300 об'єктів - це мала приватизація держпідприємств. І майже тисяча - це окреме майно, як правило, це об'єкти нерухомості в різному стані, в різних містах і з різним призначенням», - повідомив він.