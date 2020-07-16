Правом на безоплатну приватизацію землі скористався кожен сотий українець

Правом на безоплатну приватизацію землі сільськогосподарського призначення з 2013 по 2020 роки скористалися 445,5 тис. громадян України.

Про це на пресконференції розповів голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 2013 по 2020 роки затверджено проєкти землеустрою та надано у відповідну власність громадян 700 тис. га. Якщо говорити про кількість українців, які отримали землю в рамках безоплатної приватизації, то фактично кожен сотий українець скористався своїм правом: з 2013 по 2020 рік за рішенням територіальних органів Держгеокадастру земельні ділянки отримали 445 486 громадян України», - розповів Лещенко.

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Як він зазначив, наразі у Держгеокадастрі відбуваєтся створення єдиної бази з регіональних управлінь та кадастрів з переліком усіх громадян України, які з 2013 року отримали в режимі безоплатної приватизації земельні ділянки до 2 га.

«Фактично мова йде про створення єдиного реєстру первинного набувача в системі Держгеокадастру України», - підкреслив керівник відомства.

За його словами, динаміка свідчить, що майже кожен рік збільшувалися обсяги безоплатної приватизації. Більша частина виділених земельних ділянок (570 тис. га) були надані українцям для ведення особистого земельного господарства.

«Свої два гектара протягом останніх 7 років отримали 332 тис. громадян для ведення особистого селянського господарства», - наголосив Лещенко.