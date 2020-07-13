Депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про забезпечення сільгосппрацівників паєм

Верховна Рада ухвалила в повторному першому читанні законопроєкт №3012-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)".

За ухвалення законопроєкту проголосували 267 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«При приватизації земель підприємств здійснюється наступний розподіл їх сільськогосподарських угідь: до 40% земель розподіляється між працівниками підприємства та пенсіонерами з їх числа, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села… (до 2 га – ред); до 20% земель передаються у власність учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства (до 2 га – ред.); не менше 40% передаються в оренду на земельних торгах (крім випадків приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств)», - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Також проєктом закону встановлюються правило, за яким приватизації підлягають лише землі державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій. Визначається, що приватизація земель сільськогосподарських підприємств може здійснюватися як в процесі приватизації самих підприємств, так і без прийняття рішення про їх приватизацію, на підставі рішення органу, до сфери управління якого належить підприємство, а також при ліквідації підприємств.

Згідно законопроєкту, у випадку приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств, землі, які залишились після розподілу між працівниками підприємства, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села та учасниками бойових дій, передаються в оренду на 50 років господарському товариству, у яке перетворюється підприємство. Також несільськогосподарські угіддя та землі несільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні підприємства при його ліквідації передаються до комунальної власності територіальних громад за місцем їх розташування.

На думку авторів законопроєкту, його ухвалення забезпечить визначення на законодавчому рівні чіткого та працюючого механізму приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій, що, в свою чергу, сприятиме реалізації працівниками таких підприємств права на одержання земельної частки (паю).