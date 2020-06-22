НБУ проведе третій аукціон із продажу пам’ятних монет України

Національний банк України 25 червня 2020 року проведе третій динамічний аукціон із зниженням стартової ціни із продажу пам’ятних монет України "Видубицький Свято-Михайлівський монастир".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України проведе 25 червня 2020 року третій динамічний аукціон із зниженням стартової ціни із продажу пам’ятних монет України "Видубицький Свято-Михайлівський монастир": перші торги – з реалізації пам’ятних монет зі срібла номіналом 10 гривень (три лота по п’ять монет у кожному лоті, п’ять лотів по дві монети у кожному лоті, п’ять лотів по одній монеті у кожному лоті); другі торги – з реалізації пам’ятних монет із нейзильберу номіналом 5 гривень (сім лотів по 100 монет у кожному лоті, шість лотів по 50 монет у кожному лоті, 10 лотів по 10 монет у кожному лоті)", - йдеться в повідомленні.

Електронні торги із продажу зазначених пам’ятних монет зі срібла та нейзильберу планується провести на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу. Умови участі в аукціоні будуть розміщені на офіційному сайті біржі.

Як повідомлялося, Національний банк 11 червня 2020 року на першому аукціоні із зниженням стартової ціни із продажу пам’ятних монет України "Видубицький Свято-Михайлівський монастир" реалізував 37 срібних монет на загальну суму понад 54 тисячі гривень та усі виставлені для продажу монети із нейзильберу на загальну суму понад 90 тисяч гривень.

За підсумками другого аукціону Нацбанк 18 червня 2020 року реалізував 9 срібних монет на загальну суму понад 13 тисяч гривень та 1 050 монет із нейзильберу на загальну суму понад 60 тисяч гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, із 18 березня 2020 року була призупинена реалізація нумізматичної продукції, замовленої через систему "Online замовлення". Із 25 травня 2020 року відновилася реалізація не виконаних станом на 18 березня 2020 року замовлень, здійснених через систему "оn-line замовлення" на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ.