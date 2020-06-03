В Україні ввели в обіг монети номіналом 10 гривень

Нацбанк України від сьогодні, 3 червня 2020 року, ввів в обіг монету номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Відсьогодні обігові 10-гривневі монети є дійсним платіжним засобом на території України. Ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках. Вони поступово замінять у обігу банкноти номіналом 10 гривень", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку пояснюють, що запровадження таких монет є частиною комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року. Введення в обіг монет номіналом 10 гривень завершить цей процес.

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Як повідомляв Укрінформ, із 2014 року НБУ працює над осучасненням гривні: були замінені низькі номінали банкнот монетами, вилучені з обігу копійки дрібних номіналів та введена в обіг банкнота нового найвищого номіналу 1000 грн.

З 20 грудня 2019 року в Україні введені в обіг монети номіналом 5 грн.