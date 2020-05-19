Нацбанк випускає сувенірну банкноту зі срібла

Національний банк України 20 травня 2020 року випускає сувенірну банкноту зі срібла, яка відтворює дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Сувенірну банкноту виготовлено зі срібла 999,9 проби, маса в чистоті – не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Елемент оздоблення банкноти – голограма", - йдеться в повідомленні.

На сувенірній банкноті зображено: портрет Володимира Вернадського (1863–1945) – всесвітньо відомого вченого-природознавця, основоположника комплексу сучасних наук про Землю – геохімії та біогеохімії, мислителя, філософа, першого президента Української академії наук (лицьова сторона); будівлю Президії Національної академії наук України (зворотна сторона).

Срібну банкноту виготовлено на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

Реалізація цієї банкноти (у тому числі з першими примірниками сертифікатів) на першому етапі відбудеться через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Про проведення аукціонів буде повідомлено додатково.

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Не реалізовані на електронних аукціонах сувенірні срібні банкноти надійдуть для продажу через існуючі канали реалізації нумізматичної продукції Національного банку, додали у пресслужбі.

Як повідомлялось, із 25 травня 2020 року Нацбанк відновить реалізацію не виконаних станом на 18 березня 2020 року замовлень, зроблених на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ, на нумізматичну продукцію попередніх років випуску та на памʼятні монети із срібла та нейзильберу "Золочівський замок". Реалізація здійснюватиметься впродовж 5 робочих днів.