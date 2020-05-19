Нацбанк відновлює продаж нумізматичної продукції

Національний банк України із 25 травня розпочне поступову реалізацію нумізматичної продукції, яка введена в обіг із травня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України з 25 травня 2020 року планує розпочати поступову реалізацію, у тому числі банкам-дистрибʼюторам, нумізматичної продукції, яка введена в обіг з травня цього року. У звʼязку із цим банкам-дистрибʼюторам запропоновано розмістити на власних офіційних інтернет-сторінках інформацію щодо реалізації такої продукції", - йдеться в повідомленні.

Продаж нумізматичної продукції підрозділом Національного банку за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2а планується здійснювати за наступним графіком: з 25 травня 2020 року відновиться реалізація не виконаних станом на 18 березня 2020 року замовлень, здійснених через систему "оn-line замовлення" на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ: на нумізматичну продукцію попередніх років випуску, реалізація здійснюватиметься упродовж 5 робочих днів, на памʼятні монети із срібла та нейзильберу "Золочівський замок", реалізація здійснюватиметься упродовж 5 робочих днів.

У період з 25 травня до 1 червня 2020 року реалізація іншої нумізматичної продукції через каси підрозділу здійснюватися не буде (у тому числі іншої замовленої через систему "оn-line замовлення").

Із 1 червня 2020 року стартує реалізація не виконаних замовлень на набори "Монети України 2019 року", які були актуальні і не викуплені станом на 18 березня 2020 року. Продаж триватиме 28 календарних днів.

Із 9 червня 2020 року розпочнеться реалізація замовлених памʼятних монет "75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років", яка триватиме 35 календарних днів, з 15 червня 2020 року здійснюватиметься реалізація замовлених памʼятних монет "1075 років з часу правління княгині Ольги", яка триватиме 35 календарних днів.

Зауважується, що підрозділ Національного банку (за адресою: м. Київ, Контрактова площа 2а) забезпечуватиме виконання виключно оn-line замовлень. Для придбання іншої нумізматичної продукції пропонуємо звертатися до банків-дистрибʼюторів: АТ "Державний ощадний банк України", ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "АБ "Радабанк".

Реалізацію памʼятних монет із срібла та нейзильберу "Видубицький Свято-Михайлівський монастир" планується розпочати через проведення динамічних аукціонів на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ" (інформація про це розміщена на офіційній інтернет-сторінці Національного банку України). Після проведених аукціонів, залишки цих монет будуть реалізовуватися через існуючі канали продажу (on-line замовлення, банки-дистриб’ютори тощо).

Про початок реалізації наборів памʼятних монет "Пектораль" буде повідомлено додатково.

Як повідомляв Укрінформ, із 18 березня 2020 року була призупинена реалізація нумізматичної продукції, замовленої через систему "Online замовлення".