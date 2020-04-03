Нацбанк запускає електронний аукціон з продажу пам’ятних монет

Національний банк започатковує пілотний проєкт з проведення динамічних аукціонів із продажу пам’ятних монет України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Цей пілот тестуватиметься у межах застосування нових підходів до реалізації нумізматичної продукції Національного банку для: задоволення попиту широкого кола клієнтів (банків, об’єднань нумізматів, окремих нумізматів, інших юридичних та фізичних осіб);осучаснення механізмів ціноутворення на нумізматичну продукцію", - йдеться в повідомленні.

Суть пілоту полягає у тому, що на етапі випуску нумізматичної продукції в обіг Національний банк проводитиме електронні аукціони із реалізації саме нових випусків. Тобто учасники матимуть дистанційний доступ до торгів. Торги відбуватимуться на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ" після уведення монет у обіг.

За результатами проведених торгів, Національний банк формуватиме ціну на свою продукцію та здійснюватиме її розподіл через інші канали продажу (on-line, банки-дистриб’ютори тощо). Ціна, що сформується у результаті торгів, використовуватиметься для подальшої реалізації.

На аукціони виставлятиметься частина від тиражу нумізматичної продукції (окремими лотами, із різною кількістю одиниць продукції в лоті). Переможці аукціонів оплачуватимуть лоти безготівково. Забрати придбану продукцію вони зможуть у Національному банку (м. Київ, Контрактова площа, 2Б) за попереднім записом, щоб уникнути можливих одночасних скупчень у приміщеннях банку.

Старт динамічних аукціонів із продажу пам’ятних монет України має розпочатися з пам’ятної монети “Видубицький Свято-Михайлівський монастир” (срібло, нейзильбер).

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Водночас, ураховуючи епідемічну ситуацію, що склалася через поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та карантин, про кожний аукціон Національний банк повідомлятиме додатково (строки проведення, кількість монет/для продажу на аукціоні, склад лотів тощо).