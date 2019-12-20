В Україні ввели в обіг монети номіналом 5 гривень
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Укрінформ
Нацбанк 20 грудня 2019 року ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень, а також монети номіналом 5 гривень, які поступово замінять відповідні паперові банкноти.
Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.
Нацбанк створив максимально зручні умови для громадян – їм не потрібно обмінювати банкноти номіналами 5 та 50 гривень попереднього зразка на оновлені обігові монети та банкноти. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами відповідних номіналів.
Банкноти номіналами 5 та 50 гривень попередніх років випуску поступово – у результаті природнього зношення – будуть замінюватися в обігу монетами та оновленими банкнотами. З часом кількість оновлених банкнот та монет у обігу буде збільшуватися залежно від потреб економіки.
Фото: НБУ