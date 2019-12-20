В Україні ввели в обіг монети номіналом 5 гривень

Нацбанк 20 грудня 2019 року ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень, а також монети номіналом 5 гривень, які поступово замінять відповідні паперові банкноти.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Першочергово Національний банк планує увести в обіг по 5 млн 50-гривневих банкнот та 5-гривневих монет. Перша партія цих грошових знаків уже розподілена між підрозділами Національного банку в регіонах. Банки зможуть відсьогодні отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку і видавати їх своїм клієнтам", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк створив максимально зручні умови для громадян – їм не потрібно обмінювати банкноти номіналами 5 та 50 гривень попереднього зразка на оновлені обігові монети та банкноти. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами відповідних номіналів.

Банкноти номіналами 5 та 50 гривень попередніх років випуску поступово – у результаті природнього зношення – будуть замінюватися в обігу монетами та оновленими банкнотами. З часом кількість оновлених банкнот та монет у обігу буде збільшуватися залежно від потреб економіки.

Фото: НБУ