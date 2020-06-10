Мінекономіки запрошує українські компанії до участі у Expo-2020

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України запрошує українські компанії взяти участь у Всесвітній виставці Expo-2020 у м. Дубай та презентувати свої інноваційні продукти на сторінках третього випуску брошури Ukrainian Innovative Products.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Facebook.

«Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оголошує Public Call (публічний заклик – ред.) для українських компаній для участі у Всесвітній виставці “Експо – 2020” в м. Дубай (Об’єднані Арабські Емірати) та презентації своїх інноваційних продуктів на сторінках третього випуску брошури «Ukrainian Innovative Products», - йдеться в повідомленні.

Захід триватиме з 1 жовтня 2021 року по 31 березня 2022 року. Його проведення було заплановано на 2020 рік, однак, через пандемію COVID-19 Міжнародне бюро виставок прийняло рішення про перенесення дати заходу. Український павільйон вже сьогодні увійшов у топ-25 найкращих серед 192 країн-учасниць виставки. Концепція виставкового павільйону нашої країни об’єднана під загальною темою “Smart Ukraine: Connecting Dots” та передбачає презентацію України як інноваційної країни, яка динамічно розвивається та докладає значні зусилля для впровадження smart-технологій.

«До цього заходу світового рівня команда Ukraine Expo-2020 готується завчасно та докладає багато зусиль, аби представити інноваційну Україну світовій спільноті та заявити не тільки про успіхи українських винахідників, але й надати запевнення іноземним партнерам та інвесторам у можливості та гарантіях щодо ведення подальшого спільного бізнесу. Однією з опцій підготовки до заходу є формування бази інноваційних продуктів, винахідниками яких є українці», - зазначають у Мінекономіки.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня 2019 року відбулось підписання договору між ДП “ЕКСПО-2020” та компанією ASGC Construction LLC (ОАЕ) щодо будівництва виставкового павільйону України до Всесвітньої виставки Expo-2020 у Дубаї. Компанія ASGC Construction LLC перемогла на відкритих торгах (через систему електронних закупівель України Prozorro) на закупівлю робіт із будівництва національного павільйону України на ЕКСПО — 2020. За умовами тендеру, ASGC Construction LLC мала збудувати український павільйон під чистове оздоблення разом із підведенням усіх необхідних комунікацій (електро-, водопостачання та інше), а також облаштувати прилеглу територію відповідно до вимог Організаційного комітету Всесвітньої виставки.

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На початку 2018 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо підготовки участі України в Expo-2020, що мала відбутися з 20 жовтня 2020 року до 10 квітня 2021 року.