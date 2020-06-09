АМПУ завершила дноочисні роботи на внутрішніх водних шляхах України

ДП "Адміністрація морських портів України" завершило тральні та дноочисні роботи на внутрішніх водних шляхах, які були розпочаті у квітні.

Про це повідомляє пресслужба АМПУ.

"Філія ДП «АМПУ» «Днопоглиблювальний флот» у квітні — травні 2020 року провела комплекс тральних та дноочисних робіт на внутрішніх водних шляхах. Було здійснено перевірку габаритів судового ходу, виявлення та видалення підводних перешкод, які могли становити небезпеку для руху суден на ділянках загальною довжиною 1009 км", - йдеться у повідомленні.

Суцільне тралення було проведено на всій довжині річки Дніпро від порту Херсон до селища Любеч Чернігівської області (до кордону з Республікою Білорусь); на всій українській ділянці Прип’яті та на судноплавних ділянках Південного Бугу.

Тралення проводилося із залученням плавзасобів філії «Днопоглиблювальний флот» з використанням жорстких і м’яких тралів та ехолотів. Під час проведення тральних робіт усі виявлені перешкоди видалені за межі суднового ходу. Загальна протралена площа склала 94,1 км кв.

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У відомстві нагадали, що у 2017 році Міністерство інфраструктури прийняло рішення про передачу навігаційного забезпечення на внутрішніх водних шляхах України від ДП «Укрводшлях» до ДП «АМПУ» та ДУ «Держгідрографія». Зокрема, АМПУ забезпечує встановлені габарити і безпеку судноплавства, виконує на річках промірні, тральні, днопоглиблювальні і дноочисні роботи. Для виконання цих завдань в структурі АМПУ у 2018 році була створена спеціалізована філія «Днопоглиблювальний флот».