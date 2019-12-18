АМПУ завершила заплановані на цей рік днопоглиблювальні роботи на Дніпрі

АМПУ завершила заплановані на цей рік днопоглиблювальні роботи на Дніпрі

Укрінформ
Філія «Днопоглиблювальний флот» ДП «Адміністрація морських портів України» завершила заплановані на 2019 рік роботи на внутрішніх водних шляхах.

Про це повідомляє пресслужба АМПУ.

"Загалом протягом року здійснено: днопоглиблення обсягом близько 800 тис. куб. м, тральні та дноочисні роботи загальною площею 227 кв. км та довжиною 2733 км, промірні роботи на 43,4 погонних км водних шляхів. У такому обсязі проміри, тралення, дноочищення та днопоглиблення на внутрішніх річкових водних шляхах України виконані вперше за останні 6 років", - йдеться у повідомленні.

Керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс зазначив, що за неповний рік обсяг робіт, проведений новоствореним філіалом АМПУ «Днопоглиблювальний флот», дозволив у 1,8 раза збільшити середню завантаженість суден на Дніпрі порівняно з минулим роком — з 520 до 960 тонн за 1 рейс.

"І зараз ми маємо приріст вантажоперевезень головною рікою країни на 20% - до 10,8 млн тонн станом на кінець листопада",— прокоментував підсумки роботи філіалу Райвіс Вецкаганс.

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У 2017 році Міністерством інфраструктури України прийнято рішення про те, що навігаційне забезпечення на внутрішніх водних шляхах (ВВШ) переходить від ДП «Укрводшлях» до ДП «АМПУ». Зокрема, АМПУ забезпечує встановлені габарити і безпеку судноплавства, виконує на річках промірні, тральні, днопоглиблювальні і дноочисні роботи. Для виконання цих завдань в структурі АМПУ у 2018 році була створена спеціалізована філія «Днопоглиблювальний флот». Метою її діяльності є організація і виконання днопоглиблювальних робіт, забезпечення гарантованих габаритів на ВВШ, в акваторіях морських портів і на підходах до них.

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