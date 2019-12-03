АМПУ впроваджує систему екологічного менеджменту в портах

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» впроваджує систему екологічного менеджменту на підприємствах галузі відповідно до вимог міжнародного та національного стандартів ISO 14001:2015.

Про це повідомляє пресслужба АМПУ.

"Навчання співробітників АМПУ здійснює ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА» відповідно до програми і вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 «Система екологічного менеджменту – вимоги та настанови щодо застосування» та національного стандарту України ДСТУ ISO 14001:2015", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою впровадження ISO 14001:2015 є вдосконалення управлінської діяльності з охорони довкілля на підприємствах, скорочення шкідливого впливу виробничої діяльності, безумовне дотримання природоохоронного законодавства, а також підвищення міжнародного іміджу морських портів України.

Як повідомлялося, учасники пресконференції 29 листопада в Укрінформі "Аварія танкера Delfi в Одесі. Хто винен, окрім шторму?" заявили, що подія з танкером Delfi стала наслідком непрофесійних реформ, які тривали в морській галузі останні 5 років та фактично зруйнували систему безпеки в українських портах.

На думку віцепрезидента Морської палати України Вʼячеслава Кісловського, у ситуації з аварією танкера єдині грамотні дії здійснювало державне підприємство "Дельта-лоцман".

2 грудня капітан Одеського порту поставив вимогу перед власником танкера-бункерувальника Delfi, який викинуло на мілину поряд із пляжем Одеси, підняти судно до 15 грудня.