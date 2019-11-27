Танкер "Делфі" оточили бонами для очищення води

Фахівці Одеської філії Адміністрації морських портів України та Військово-морських сил України встановили 27 листопада сорбуюче бонове загородження довкола аварійного танкера "Делфі", який викинуло штормовими хвилями на мілину поряд з міським пляжем Одеси.

Про це повідомляє пресслужба АМПУ.

"В операції з установлення бонів взяли участь водолази та співробітники служби з ліквідації аварійних розливів забруднюючих речовин Одеської філії АМПУ, екіпажі два катери Військово-морських сил України і буксир «Гайдамака», який доставив обладнання до місця встановлення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 300-метровий ланцюг бонів підвищеної плавучості закріплений на якорях, якими обнесено судно поряд з одеським пляжем "Дельфін".

Фахівці АМПУ вважають, що встановлене загородження дозволить запобігти можливому поширенню нафтопродуктів з аварійного танкера, при розгерметизації окремих елементів його паливної системи чи спеціальних ємностей, або якщо судно отримає додаткові пошкодження.

Як повідомлялося, штормові хвилі зірвали з якоря судно Delfi в ніч на 22 листопада в акваторії порту "Південний". Поряд з одеським пляжем "Дельфін" танкер, на борту якого був екіпаж у складі трьох моряків, ліг на мілину. 22 листопада членів екіпажу примусово евакуювали і госпіталізували.

З корпусу танкера, що, можливо, зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії танкера, а в Мінінфраструктури створили комісію для розслідування всіх обставин аварії.

Фото: uspa.gov.ua