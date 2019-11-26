Спецкомісія до 13 грудня має встановити причини аварії танкера Delfi

У Міністерстві інфраструктури України розпочали всебічне розслідування причин аварії танкера Delfi біля узбережжя Одеси.

Морська адміністрація утворила спеціальну комісію з розслідування інциденту.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Через аварію судна Delfi, що сталась 22 листопада 2019 року в акваторії морського порту Одеса, Морська адміністрація утворила комісію з розслідування аварійної події (наказ Морської адміністрації від 25 листопада № 452 “Про організацію розслідування аварійної події”), відповідно до Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наказом передбачено кінцевий термін роботи комісії - 13 грудня 2019 року.

Наразі триває збір відповідної інформації, відомостей та матеріалів, проводяться інші організаційні заходи з метою встановлення обставин та причин виникнення аварії.

Як повідомлялося, танкер Delfi (прапор Молдова) сів на мілину 22 листопада біля берегів Одеси. Рятувальники зняли з судна двох членів екіпажу та капітана, попри те, що судновласник заборонив команді залишати борт судна і подавати сигнал SOS.

За інформацією ЗМІ, з корпусу танкера, що, можливо, зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, витікають нафтопродукти, а також із бочок, знесених з палуби судна.

Станом на 25 листопада вміст концентрації нафтопродуктів довкола напівзатопленого судна перевищує норму в 19 разів, хоча раніше перевищував щонайменше у 157 разів.

Фахівці Одеської філії Адміністрації морських портів України готуються встановити довкола аварійного танкера Delfi бонове загородження - сорбуючі бони вже встановлені на березі моря.

Зараз відповідні служби ведуть пошук власника аварійного судна.

Танкер Delfi спущено на воду в 1974 році в Болгарії. До 2010 року він ходив під прапором України з портом приписки Одеса. Зараз власником судна є компанія Atenia Holding Ltd, а порт приписки - Джурджулешти.