Танкер "Делфі" оточать бонами для очищення води від нафтопродуктів

Фахівці Одеської філії Адміністрації морських портів України готуються встановити довкола аварійного танкера "Делфі" бонове загородження - сорбуючі бони вже встановлені на березі моря.

Про це повідомляє пресслужба АМПУ.

"Тривають роботи з ліквідації наслідків аварії з танкером "Делфі", який сів на мілину біля одеського пляжу Дельфін 22 листопада. Для запобігання забруднення пляжу Одеська філія Адміністрації морських портів України уже в день аварії встановила на березі сорбуючі бони довжиною 140 метрів. А зараз ведеться підготовка до встановлення бонового огородження танкера з моря та зовнішнього водолазного обстеження корпусу судна", - йдеться в повідомленні.

Коментуючи ситуацію в.о. керівника Одеської філії ДП «АМПУ» Денис Карпов, зазначив, що «сорбуючі бони, встановлені АМПУ на пляжі Дельфін, дозволяють при потребі локалізувати до 3,5 тисячі літрів нафтопродуктів. На щастя, зараз про такі обсяги не йдеться. Зі свого боку, ми просимо громадян, які відвідують пляж, щоб подивитися на місце аварії, не затоптувати бони у пісок, щоб вони могли ефективно виконувати свою очисну функцію».

Фахівці Одеського порту ведуть постійний моніторинг ситуації в акваторії та на березі поряд з аварійним танкером. Зараз на бонах є плями від нафтопродуктів з танкера - тож вони виконують свою функцію. Кожен метр встановленого огородження може поглинути до 25 літрів нафтопродуктів, підсумували в пресслужбі АМПУ.

Найближчими днями планується провести зовнішнє водолазне обстеження корпусу судна для визначення наявних пошкоджень. Більш детальний внутрішній огляд, від результатів якого буде залежати складання плану робіт з транспортування танкеру "Делфі" у безпечне місце, можна буде здійснити після вирішення низки юридичних питань та отримання права доступу на борт судна.

Зараз відповідні служби ведуть пошук власника аварійного судна. Це необхідно для дотримання вимог чинного законодавства і недопущення уникнення власником відповідальності за наслідки аварії та перекладання витрат за їх ліквідацію на державні підприємства та органи влади.

Як повідомлялося, шторм на морі знижує концентрацію нафтопродуктів на місці аварії танкера "Делфі". Протягом доби більш як у 8 разів знизився вміст нафтопродуктів у морській воді поблизу міського пляжу.

Фото: uspa.gov.ua