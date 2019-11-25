Поліція порушила справу за фактом аварії танкера “Делфі”

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії іноземного танкера “Делфі”, що сталася 22 листопада біля берегів Одеси.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

“Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту)”, - йдеться у повідомленні.

Слідство за фактом порушення правил безпеки експлуатації водного транспорту триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, зазначили в поліції.

Як повідомлялося, танкер “Делфі” (прапор Молдова) сів на мілину 22 листопада біля берегів Одеси. Рятувальники зняли з судна двох членів екіпажу та капітана, попри те, що судновласник заборонив команді залишати борт судна і подавати сигнал SOS.

За інформацією ЗМІ, з корпусу танкера, що, можливо, зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, витікають нафтопродукти, а також із бочок, знесених з палуби судна.

Станом на 25 листопада вміст концентрації нафтопродуктів довкола напівзатопленого судна “Делфі” перевищує норму в 19 разів, хоча раніше перевищував щонайменше у 157 разів.

Танкер Delfi спущено на воду в 1974 році в Болгарії. До 2010 року він ходив під прапором України з портом приписки Одеса. Зараз власником судна є компанія Atenia Holding Ltd, а порт приписки - Джурджулешти.