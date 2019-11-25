Штормові хвилі “чистять” місце аварії танкера “Делфі” - екологи

Протягом доби більш як у 8 разів знизився вміст нафтопродуктів у морській воді поблизу міського пляжу Одеси, де 22 листопада викинуло штормовими хвилями на мілину аварійний танкер "Делфі" з пропискою у молдавському порту Джурджулешти.

Про це в понеділок повідомила журналістам виконувач обов'язків директора департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради Валентина Дацюк.

"Штормові хвилі на морі розносять і понижують концентрацію нафтопродуктів довкола напівзатопленого судна “Делфі”. Якщо раніше їх вміст у морській воді перевищував гранично допустиму норму як мінімум в 157 разів, то станом на 25 листопада - лише в 19 разів. Водночас штормова погода ускладнює установку бонових загороджень довкола аварійного танкера", - зазначила Дацюк.

Вона уточнила, що Одеська облдержадміністрація присвоїла події статус надзвичайної події, а не надзвичайної ситуації.

За словами еколога, Одесі дуже пощастило, що танкер був порожнім - у воді не виявлено ознак витікання мазуту, який становить найбільшу небезпеку для моря.

Поки що комунальне підприємство "Узбережжя" не прибирає нечистоти і сміття, викинуті на берег у районі пляжу "Дельфін", оскільки фахівці не визначили обсягу завданих збитків довкіллю з боку судновласника.

Як повідомлялося, “Делфі” ліг на мілину 22 листопада в районі міського пляжу. Рятувальники зняли з судна двох членів екіпажу та капітана, попри те, що судновласник заборонив команді залишати борт судна і подавати сигнал SOS, та доставили до лікарні.до. У неділю капітана виписали, старшому механіку лікарі продовжують надавати необхідну допомогу Ще один член екіпажу відмовився від госпіталізації.

Встановлено, що аварійний танкер, що сів на мілину й став джерелом забруднення нафтопродуктами моря біля узбережжя Одеси, належить власнику компанії "Фактор груп лімітед" Джавадову Шамсаддіну Алі Огли.