Капітана аварійного танкера "Делфі" виписали з одеської лікарні

Капітана аварійного танкера "Делфі" Анатолія Слинька, доставленого 22 листопада з сильним переохолодженням до Одеської міськлікарні №11, у суботу виписали з медзакладу.

Про це повідомив журналістам заступник головлікаря Вадим Стоєв.

"При огляді 59-річного доставленого пацієнта лікарі діагностували загальне переохолодження, низьку температуру тіла й уповільнене серцебиття. Після надання необхідної допомоги його стан вважаємо задовільним, дружина забрала його з палати додому", - зазначив Стоєв.

У 39-річного старшого механіка судна Костянтина Михайленка діагностовано не тільки загальне переохолодження, а й гострий трахеобронхіт. Пацієнт потребує подальшого лікування, додав заступник головлікаря.

За словами в.о. директора департаменту охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації Ігоря Гінжула, "22-річний матрос танкера Тудорян заявив рятувальникам, що не потребує медичної допомоги та відразу ж відбув до Ізмаїла, де проживає".

Варто зазначити, що в Одеському ГУ Нацполіції наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Уже встановлено, що аварійний танкер, що сів на мілину й став джерелом забруднення нафтопродуктами моря біля узбережжя Одеси, належить власнику компанії «Фактор груп лімітед» Джавадову Шамсаддіну Алі Огли.

Правоохоронці Білгорода-Дністровського вже притягали у 2017 році капітана судна "Делфі" до кримінальної відповідальності за фактом забруднення моря (ст. 243 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, вночі 22 листопада в районі міського пляжу "Дельфін" в Одесі виявлено підтоплений танкер "Делфі" (прапор Молдова), що ліг на мілину.

Рятувальники зняли з судна двох членів екіпажу та капітана, попри те, що судновласник заборонив команді залишати борт судна і подавати сигнал SOS.

За інформацією журналістів, з корпусу танкера, що, можливо, зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, витікають нафтопродукти, а також із бочок, знесених з палуби судна.

Танкер "Делфі" спущено на воду в 1974 році в Болгарії. До 2010 року він ходив під прапором України з портом приписки Одеса. Зараз власником судна є компанія Atenia Holding Ltd, а порт приписки — Джурджулешти.