Водолази "витягли" екіпаж викинутого на мілину танкера
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в оперативному штабі аварійно-рятувальної операції танкера «Делфі» Одеської ОДА.
"На місці події розпочато рятувальну операцію. На борт лежачого на танкера проникли водолази, які зняли двох членів екіпажу з судна попри їх волю. Це - старший механік і матрос танкера. Близько 14.40 хвилин зняли з борту й капітана", - зазначили морські рятувальники.
Намагаються відправити човен. Один рятувальник приплив на судно сам pic.twitter.com/wxq43Nic3G— Michael Shtekel (@mishajedi) 22 листопада 2019 р.
З моря на міський пляж доноситься запах нафтопродуктів, які витікають з корпусу танкера, що, можливо, зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, а також із бочок, знесених хвилями з палуби судна.
Однак вживати заходів для запобігання забрудненню Чорного моря заважає позиція судновласника. Він заборонив екіпажу подавати сигнал SOS, що не дає змогу рятувальним службам розпочати аварійно-рятувальні операції.
Танкер, що ліг на мілину, спущено на воду в 1974 році в Болгарії. До 2010 року ходив під прапором України з портом приписки Одеса. Зараз власником судна числиться компанія Atenia Holding Ltd, а порт приписки -Джурджулешти.