Аварія біля Одеси: екіпаж танкера "Делфі" відмовляється від евакуації

В Одеській ОДА створили оперативний штаб для порятунку судна і надання допомоги екіпажу, який відмовився покидати танкер "Делфі".

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций на свой сторінці у Facebook.

"Провів засідання оперативного штабу щодо критичної ситуації з танкером "Делфі" поблизу берегів Одеси. На даний момент триває аварійно-рятувальна операція. Після доповіді прикордонників, портовиків, рятувальників та медиків на даний момент відомо, що на борту знаходяться троє членів екіпажу. Всі громадяни України. На борту танкера немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини", - зазначив Куций.

За його словами, на танкері закінчилося паливо, є проблеми з електрикою. "За попередніми даними, судно кормою сіло на мілину. Дрейф призупинився", - додав Куций.

Однак екіпаж відмовляється подати сигнал SOS та евакуюватися з судна. Вони чекають дозволу від судновласника та відмовляються від будь якої допомоги.

Танкер «Делфі» поблизу пляжу «Дельфін» в Одесі / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

"З судновласником зв’язатися неможливо. Фактично цей корабель - сірий, без необхідної реєстрації. За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися. А рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови", - уточнив Куций.

Він зазначив, що зараз учасники штабу узгоджують алгоритм, аби евакуювати наш екіпаж із залученням допомоги з повітря та води.

Голові ОДА кожні півгодини докладають про хід аварійно-рятувальної операції.

Нагадаємо, танкер "Делфі" під прапором Молдови, який зірвався з якоря у порту "Південний" і цілу ніч дрейфував біля узбережжя Одеси, сьогодні близько 12 години ліг на мілину поряд з міським пляжем.