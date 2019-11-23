Забруднення води на місці аварії танкера "Делфі" вище за норму у 157 разів — Держекоінспекція

Фахівці Держекоінспекції встановили перевищення у 157 разів вмісту нафтопродуктів в епіцентрі події за участю танкера "Делфі" в Одесі.

Про це у Facebook написав виконувач обов'язків глави Держекоінспекції Єгор Фірсов.

"Тримаю на особистому контролі ситуацію в Одесі. Станом на зараз ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитись від купання у морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту в епіцентрі події нафтопродуктів у 157 разів", - написав Фірсов.

За його словами, інспектори наразі працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення у межах своїх повноважень і зони відповідальності.

"Координуємо дії з АМПУ (Адміністрація морських портів України - ред.), на жаль, наразі через шторм зробити можна небагато — вздовж берега розтягнули сорбуючі бони. Як тільки шторм вщухне, бони встановлять навколо аварійного буксира, щоб уникнути поширення плям паливно-мастильних матеріалів у море. Отримавши доступ до судна, фахівці зможуть провести обстеження і встановити більш точні показники забруднення", - додав він.

В.о. глави Держекоінспекції додав, що наразі вже є певна інформація про саме судно.

"Це рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проєкту 585. Його довжина 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн. Відомо, що власник судна «Фактор груп лімітед» зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли", - зазначив Фірсов.

Як повідомлялося, вночі 22 листопада в районі міського пляжу «Дельфін» в Одесі виявлено підтоплений танкер "Делфі" (прапор Молдова), що ліг на мілину.

Рятувальники зняли з судна двох членів екіпажу та капітана, попри те, що судновласник заборонив команді залишати борт судна і подавати сигнал SOS.

За інформацією журналістів, з корпусу танкера, що, можливо, зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, витікають нафтопродукти, а також із бочок, знесених з палуби судна.

Танкер "Делфі" спущено на воду в 1974 році в Болгарії. До 2010 року він ходив під прапором України з портом приписки Одеса. Зараз власником судна є компанія Atenia Holding Ltd, а порт приписки — Джурджулешти.