Уряд не може призначити керівника АРМА на позаконкурсній основі - Немчінов

Уряд не може призначити керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) на позаконкурсній основі, оскільки це питання регулюється спеціальним законодавством.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, ми не можемо на позаконкурсній основі шляхом добору призначати керівника саме в АРМА, тому що призначення керівництва регулюється спеціальним законодавством. Дійсно, закінчується термін виконання обовязків керівником, думаю, на найближчому Кабміні ми це питання врегулюємо", - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання про те, чи може Кабмін на позаконкурсній основі призначити керівника АРМА, оскільки ще лютому закінчився строк повноважень т.в.о голови відомства.

Немчінов також закликав народних депутатів ухвалити рішення про добір членів комісії, яка буде обирати керівника АРМА.

Крім того, зазначалося, що Кабмін опрацьовує звернення Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики щодо можливого порушення антикорупційного законодавства посадовцями АРМА.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) наприкінці листопада 2019 року та призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови АРМА Віталія Сигидина.

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3 червня Верховна Рада провалила проєкт постанови "Про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (№3456).

Голова АРМА призначається Кабінетом міністрів за поданням Прем’єр-міністра, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатами конкурсного добору.