Рада не змогла призначити представників до комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА

Верховна Рада провалила проєкт постанови "Про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (№3456).

Документ підтримали 26 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постановою пропонувалося визначити до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА адвоката, члена Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Всеукраїнської громадської організації "Спілка громадських організацій "Народна Рада" Захара Пасєчка, директора ТзОВ "СмартКонсалтТім" Руслана Секелу та адвоката, партнера адвокатського об'єднання "Баррістерс" Олександра Шадріна.

Як зазначається у пояснювальній записці, голова АРМА призначається Кабінетом міністрів України за поданням Прем’єр-міністра, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатами конкурсного відбору.

Згідно зі статтею 5 закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" відбір кандидата на посаду голови Національного агентства здійснює конкурсна комісія, члени якої обираються з числа осіб, що не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний з участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції, та до складу якої входять:

1) три особи, визначені Верховною Радою України;

2) одна особа, визначена Генеральним прокурором України;

3) одна особа, визначена директором Національного антикорупційного бюро України;

4) одна особа, визначена міністром юстиції України;

5) одна особа, визначена головою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

6) одна особа, визначена міністром фінансів України.