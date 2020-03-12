Обрання голови АРМА: Рада визначилася з представниками до конкурсної комісії

Комітет з питань антикорупційної політики визначився із представниками від Верховної Ради до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів.

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні 12 березня, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді призначити у комісію з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів за квотою Верховної Ради України: адвоката, члена Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Всеукраїнської громадської організації "Спілка громадських організацій "Народна Рада" Захара Пасєчка, директора ТзОВ "СмартКонсалтТім" Руслана Секелу та адвоката, партнера адвокатського об’єднання Barristers Олександра Шадріна, як кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів за результатами рейтингового голосування у Комітеті”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Ради з питань антикорупційної політики 15 січня оголосив відбір представника від ВР до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.