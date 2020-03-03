На депозитних рахунках АРМА - 620 мільйонів від продажу арештованого майна

На депозитних рахунках Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами розміщено 620 млн грн від продажу арештованого майна.

Про це повідомив під час пресконференції в Укрінформі в.о. голови агентства Віталій Сигидин.

“Станом на 31 грудня депозитний портфель АРМА складав близько 350 млн грн. На даний момент депозитний портфель складає 620 млн грн. Ми впевнені, що найближчим часом він буде зростати”, - сказав він.

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За словами керівника відомства, торік АРМА продало активів на 170 млн грн. На цю суму від розміщеного депозиту на рахунку у держбанку набігло 14 млн грн процентів.

Загалом, за словами Сигидина, у 2019 році суди ухвалили спрямувати до АРМА 1200 активів, арештованих у рамках кримінальних справ.