АРМА відкрило доступ до реєстру арештованих активів

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) відкрило доступ до єдиного реєстру заарештованого майна, до якого наразі внесено інформацію про понад 2 тисячі активів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"З грудня минулого року реєстр перебуває в дослідній експлуатації, що передбачає його наповнення в тестовому режимі виключно наявною в АРМА інформацією щодо арештованих активів, які передано в управління агентства", - зазначено на сайті.

Реєстр формується та ведеться з метою узагальнення та оперативного обміну інформацією щодо активів, одержаних злочинним шляхом, у ньому відображаються дані про заарештовані в рамках кримінальних проваджень активи, управління ними чи їх реалізацію, конфіскацію, одержані від їх реалізації кошти.

Після завершення інтеграції реєстру з іншими реєстрами та базами даних (єдиний реєстр судових рішень, автоматизована система виконавчого провадження, єдиний реєстр досудових розслідувань) реєстр буде наповнюватись інформацією про заарештовані активи переважно в автоматизованому режимі.

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Нині здійснюються заходи, пов’язані з виконанням вимог законодавства про захист інформації та побудовою системи комплексного захисту інформації.

Під час дослідної експлуатації програмне забезпечення реєстру перевіряється на можливість надійної та безперебійної роботи у штатному режимі. На цей час до реєстру вноситься великий обсяг інформації, наявної у розпорядженні АРМА, а також здійснюється аналіз функціональних можливостей Реєстру.