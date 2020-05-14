У Нафтогазі пояснили звільнення Вітренка оптимізацією структури

Посада виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" скорочується у межах трансформації Групи "Нафтогаз", що має на меті усунути дублювання функцій і спростити взаємодію підрозділів компанії.

Про це йдеться у відповіді пресслужби НАК на запит DW щодо скорочення посади і звільнення через два місяці виконавчого директора компанії Юрія Вітренка.

"У рамках трансформації Група "Нафтогаз" оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов'язки між підрозділами... Зокрема, вже реструктуровано низку функцій дивізіону "Інтегрований газ", довгострокового планування, ринкових досліджень та довгострокового прогнозування, корпоративних комунікацій, загального операційного керівництва тощо. Аналогічно буде реструктуровано функціонал виконавчого директора Групи "Нафтогаз", - йдеться у документі.

Як пояснили в "Нафтогазі", трансформація усуває дублювання функцій, спрощує взаємодію підрозділів, вибудовує структуру, яка підвищить ефективність групи.

У компанії нагадали про призначення виконавчого директора з трансформації Отто А. Ватерландера, який тепер відповідає за операційні та трансформаційні процеси, зокрема за впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізації крос-функціональних процесів та розробки баз даних процесів. Інформацію про призначення Ватерландера оприлюднено на сайті "Нафтогазу" 8 травня.

Як повідомлялося, директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко 13 травня написав у соцмережі, що його посаду скорочують. Вітренко стверджує, що його звільнять через два місяці та що причина цього - боротьба з "Газпромом".