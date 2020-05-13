Вітренка попередили про звільнення з Нафтогазу

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко за два місяці буде звільнений із займаної посади у зв'язку з її скороченням.

Про це Вітренко написав у Facebook.

"Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують, і це означає, що через два місяці мене звільнять з Нафтогазу", - написав Вітренко.

На його думку, оскільки команда Нафтогазу завдала поразки Газпрому, це не сподобалося ні Росії, ні її "бізнес-партнерам" в Україні.

"Не дивно, що ми для них давно як кістка в горлянці. Мова йде про Стокгольмський арбітраж, де ми відбили вимоги Газпрому на суму більше 80 млрд дол. і натомість витребували компенсацію на суму 5 млрд дол.; про реверсні поставки газу з Європи, які не дали поставити Україну на коліна через припинення поставок газу з боку Газпрому; про загальні зміни у комерційних відносинах між Нафтогазом і Газпромом – якщо раніше в середньому сальдо платежів за імпортований газ та транзит буле від’ємне для Нафтогазу, і 5 млрд дол. щороку йшли з України в Росію, то зараз це сальдо є позитивним і сотні мільйонів йдуть з Росії в Україну", - зазначив Вітренко.

Крім того, Газпром був змушений підписати контракт з зобов’язанням "качай або плати”.

"Причому на обсяги більші, ніж спочатку пропонував Газпром. Це зірвало плани тих в Україні, хто вже приготувався "заробляти" на "прямих поставках" російського газу. Адже якщо Газпром має платити за транзит газу, навіть якщо він не використовує потужності, то він має включати ці витрати до вартості “прямих поставок”. Але тоді це не дає "заробити" посередникам. Іншими словами, посередники збиралися ділити з Газпромом майже 32 долари на тисячі кубометрів, а тут ці гроші мають йти, по суті, в держбюджет України", - розповів виконавчий директор НАК.

За його оцінкою, команда НАК також системно зменшувала простір для корупції в Україні.

"Ми не дали створити "Росукренерго-2". Ми значно зменшили корупційні можливості на газовому ринку України", - зазначив Вітренко.

Він додав, що рішення про скорочення формально ухвалював голова правління НАК Андрій Коболєв, але він мав це погодити з наглядовою радою компанії.

"Моє звільнення - це реакція Коболєва на незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла. У свою чергу, цим користуються ті, хто тримає Коболєва в цьому кріслі. <...> Таким чином, питання не в тому, чому Коболєв захотів мене звільнити, а чому йому дозволили це зробити", - додав Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у відповідь на поширену у ЗМІ інформацію, що йому "шукають заміну", розповів, що готує додаткові позови до "Газпрому" на суму ще 17,3 млрд дол.

За словами виконавчого директора, він також продовжує працювати над тим, щоб новий транзитний контракт з Газпромом не зірвався, і щоб Газпром не був звільнений від обов’язку сплатити зазначені 7,2 млрд дол., навіть якщо не буде подавати газ для транзиту.

Тим часом наглядова рада НАК "Нафтогаз України" 8 травня призначила Отто А. Ватерландера головним директором виконавчим Групи Нафтогаз. Також Ватерландер зберігає за собою посаду виконавчого директора з трансформації Групи.

Ватерландер буде відповідати за операційні та трансформаційні процеси в Групі, зокрема, для впровадження нової операційної моделі та дивізійної структури управління.