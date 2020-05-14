Справи проти РФ: Зеркаль очолила захист Нафтогазу у міжнародних судах

Олена Зеркаль очолила захист Нафтогазу в міжнародних арбітражах та іноземних судових і виконавчих провадженнях, а також у справах проти Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль очолила організацію роботи та супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень Нафтогазу в спорах з ПАТ "Газпром" та у справах проти Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідний функціонал пані Зеркаль отримала у зв’язку з трансформацією організаційної структури Групи Нафтогаз.

Олена Зеркаль - Надзвичайний та Повноважний Посол, має 25-річний досвід роботи юристом у державному та приватному секторах.

У 2014-2019 роках на посаді заступника міністра закордонних справ України Олена займалась питаннями європейської інтеграції, зокрема, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну у Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії (про фінансування тероризму та расової дискримінації, порушення Росією Конвенції ООН з морського права та порушення імунітету військових кораблів і членів екіпажу).

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Протягом двох років вона була залучена до роботи української команди у переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року, а також брала активну участь у тристоронніх переговорах Україна-ЄС-Росія щодо укладання "Зимових пакетів"у 2014-2015 та 2015-2016 роках.

На посаді заступника міністра закордонних справ України Олена Зеркаль також була залучена до протидії будівництву газопроводу Північний потік—2.